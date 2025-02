Casal termina e os dois vão parar na delegacia

Na noite desta terça-feira (04), por volta das 22h18, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Naum, em Assaí. A vítima, uma mulher de 28 anos, relatou que seu companheiro, de 42 anos, chegou em casa visivelmente alterado e, após uma discussão, foi informada que o relacionamento havia terminado e que ele deveria voltar no dia seguinte para pegar seus pertences.

Segundo a mulher, o homem então forçou a porta de entrada da residência e a agrediu com socos, o que fez com que ela deixasse a casa com as crianças e acionasse a PM. O agressor, por sua vez, afirmou que a companheira teria tentado golpeá-lo com um canivete durante a briga.

Ambos apresentavam escoriações e, após os primeiros atendimentos, foram encaminhados ao hospital para a confecção de laudos de lesão corporal. Posteriormente, ambos foram apresentados à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.