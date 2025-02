Mulher tem corpo queimado com álcool e morre no hospital

Uma tragédia abalou moradores do município de Curiúva nesta terça-feira (04). Uma mulher morreu no hospital após sofrer queimaduras com álcool.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a vítima é uma mulher de 38 anos de idade. As equipes de socorro da secretaria municipal de Saúde foram acionadas na segunda-feira (03) para prestar atendimento a vítima após ela sofrer um acidente doméstico com álcool.

Primeiramente, a mulher deu entrada no hospital do município onde as equipes constataram que a vítima havia tido grande parte de seu corpo queimada. Com isso, foi acionado apoio do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Telêmaco Borba que transferiu a vítima para um hospital na cidade de Ponta Grossa. Infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital.

Além da mulher, seu filho, um bebê de um ano de idade, também teve queimaduras. A criança foi levada ao hospital junto com a mãe e, felizmente, passa bem e tem previsão de receber alta nesta quarta-feira.

A princípio, a situação é tratada como um acidente doméstico.