SAMU de Siqueira Campos recebe nova ambulância para atender a população

A base do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) recebeu um importante reforço para sua frota nesta quinta-feira (05). Trata-se de uma nova ambulância.

Continua após a publicidade

Conforme as informações divulgadas pela prefeitura do município, a nova ambulância foi adquirida com recursos do Ministério da Saúde e irá fortalecer o atendimento de situações de urgência e emergência proporcionando melhores condições de trabalho aos socorristas e agilidade no atendimento a população.

O novo veículo foi entregue na manhã desta quinta-feira e conta com tecnologia de ponto e é equipamentos que proporcionam atendimento avançado, proporcionando mais segurança e conforto para os pacientes.