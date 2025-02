Caminhão tomba e deixa nove feridos na PR-092

Um acidente de trânsito envolvendo o tombamento de um caminhão registrado no fim da tarde da segunda-feira (03) deixou nove pessoas feridas na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 17h00 e envolveu um caminhão Ford Cargo. Conforme os dados colhidos no local, o motorista seguia pela rodovia no sentido Santo Antônio da Platina a Barra do Jacaré quando acabou perdendo o controle da direção, atingiu um barranco e tombou o veículo.

Além do condutor do caminhão, um homem de 49 anos, oito passageiros ficaram feridos. Todos foram socorridos e encaminhados ao hospital de Santo Antônio da Platina para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.