Redes sociais do Governo do Paraná assumem a liderança nacional

O Governo do Estado liderou o envolvimento nas redes sociais entre todos os órgãos públicos nacionais (municipal, estadual ou federal) no último final de semana. Foram 244,3 mil interações do público virtual com os conteúdos publicados, acima da Prefeitura de Salvador (162,5 mil), Governo do Brasil (118,8 mil), Senado (93,4 mi) e EBC (79,4 mil).

Um dos motivos é o show de Luan Santana com mais de 160 mil pessoas no Verão Maior Paraná. Ele foi transmitido em rede nacional pela Band e também contou com ampla cobertura das mídias digitais da gestão estadual.

Outro relatório aponta que ao longo de toda a semana passada o Governo do Paraná liderou as impressões do mundo digital entre todos os governos estaduais. Foram 307 mil envolvimentos, o dobro de qualquer outro estado: São Paulo aparece com 129,6 mil, Ceará com 108,5 mil, Bahia com 78,3 mil e Maranhão com 71,5 mil.

Os dados são da plataforma Social Media Gov, que monitora o impacto das redes sociais de entidades governamentais, inclusive Judiciário e Legislativo.

Além disso, um relatório interno da Secretaria da Comunicação aponta que as 49 publicações distribuídas no Instagram, Facebook e TikTok do Governo do Paraná entre sexta-feira e domingo chegaram a 5,2 milhões de visualizações e 225 mil interações (comentários e compartilhamentos).

No Instagram, três vídeos ultrapassaram 500 mil visualizações, com impacto mais representativo na cobertura dos shows de Luan Santana e Sorriso Maroto. No Facebook, foram 1 milhão de visualizações em 16 posts, além de 20,7 mil interações. O TikTok deu ao Governo do Paraná outras 752 mil visualizações.

Fora do mundo digital o Litoral do Paraná teve um fim de semana histórico: Luan Santana levou 164 mil pessoas ao delírio nas areias de Matinhos no sábado (1°) e os shows do Verão Maior Paraná chegaram ao incrível número de 1,1 milhão de público. O número já é superior ao da temporada passada (995 mil).