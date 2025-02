“Estamos comprometidos em fazer de Londrina um destino atrativo para grandes investimentos,” destaca Tiago Amaral

Eleito prefeito de Londrina nas eleições de 2024, com 143.745 votos (56,32%), Tiago Amaral (PSD) está aplicando sua experiência de uma década como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Paraná para transformar Londrina em um polo de grandes investimentos.

Com uma população de 555.965 habitantes, Londrina é a segunda maior cidade do estado e está situada no norte do Paraná. Em entrevista exclusiva à Associação de Jornais e Portais do Paraná (ADI-PR), Tiago Amaral discute questões fundamentais relacionadas à gestão municipal, os desafios enfrentados e as perspectivas para o futuro da cidade. Confira a seguir a entrevista completa.

Você já tem um diagnóstico da situação da prefeitura de Londrina, quais são as prioridades e as metas dos primeiros 100 dias de governo?

Nesses primeiros 100 dias, nossa prioridade é organizar a casa e avançar em ações essenciais para Londrina. Já identificamos desafios como o orçamento apertado, a alta demanda por serviços e gargalos em áreas críticas como saúde, infraestrutura e mobilidade urbana.

Estamos reavaliando nossas receitas e despesas para otimizar os recursos disponíveis, sem a necessidade de aumentar impostos, priorizando a justiça fiscal. Além disso, dedicaremos esforços significativos à desburocratização: atualmente, temos mais de 5 mil alvarás pendentes e nossa meta é reduzir drasticamente esse número por meio de processos mais ágeis.

Além disso, a revitalização do centro da cidade já foi iniciada com a operação Choque de Ordem, que será complementada por melhorias na iluminação e no urbanismo, como parte da estratégia de incentivar o turismo. Vamos assegurar que os progressos feitos nesses 100 dias fundamentem mudanças estruturais nos próximos anos. Também estamos promovendo o evento Viva o Centro, que celebra a revitalização do centro de Londrina.

Voltando ao diagnóstico, como você encontrou a prefeitura de Londrina do ponto de vista das contas a pagar, salários, situação financeira e obras em execução ou que devem ser retomadas?

Identificamos um cenário financeiro desafiador na prefeitura de Londrina, com o saldo de recursos livres em caixa sendo o menor dos últimos três anos. No entanto, os salários estão sendo pagos em dia e não há previsão de atrasos nos pagamentos a fornecedores. É fundamental que a gestão seja extremamente eficiente e cuidadosa.

Atualmente, existem várias obras em andamento e outras que precisam ser retomadas. Estamos realizando uma revisão dos contratos para priorizar aquelas que são mais urgentes e estratégicas. Além disso, iniciamos um levantamento detalhado das contas a pagar e das demandas pendentes, a fim de elaborar um planejamento realista que atenda às necessidades da população com os recursos que possuímos.

Você vai rever alguns contratos? Como fica a situação da rodoviária, por exemplo, entre outras concessões municipais?

Vamos tomar todas as medidas necessárias para garantir que os recursos da cidade sejam utilizados de maneira eficiente e que os serviços atendam às necessidades da população. Nosso objetivo é identificar os ajustes necessários e desenvolver soluções que priorizem o bem-estar do público.

Com relação à saúde, em entrevista você falou em "reorganizar a saúde da cidade", como e por onde pretende começar essa reorganização?

Para reorganizar o sistema de saúde em Londrina, estamos realizando um diagnóstico inicial que visa identificar tanto as potencialidades quanto as fragilidades do setor. Este processo inclui a atualização e organização dos cadastros no SUS, uma melhor estratificação das demandas entre casos clínicos e cirúrgicos, além da reorganização das filas de consultas, que atualmente somam 166 mil pacientes nas especialidades. Também iremos fortalecer a colaboração com as equipes de saúde para desenvolver um plano estratégico que seja viável e eficaz.

Nosso objetivo é potencializar os prestadores já contratados, buscar novos parceiros e aumentar os recursos através de programas do Ministério da Saúde e do Governo do Paraná. Está prevista a abertura de uma nova unidade de atendimento pediátrico, uma área que enfrenta dificuldades na cidade, além da implantação da Rede CARINHO para melhorar o atendimento às crianças. No curto prazo, também daremos prioridade a ações de combate à dengue e outras doenças endêmicas, que são uma preocupação constante no início do ano. Com um melhor entendimento das demandas e essas iniciativas iniciais, estaremos em uma posição melhor para avançar significativamente na reestruturação da saúde em Londrina.

Como serão as ações para alavancar o desenvolvimento econômico e a geração de empregos em Londrina?

Londrina precisa diversificar sua economia para ser menos dependente do comércio e serviços, que hoje representam 80% dos empregos formais. Nosso foco será atrair empresas de nível mundial, principalmente indústrias de tecnologia de ponta, que tragam investimento para a cidade ao venderem produtos para outros mercados, inclusive internacionais.

Vamos transformar Londrina em um lugar atrativo para grandes investimentos, com estratégias claras para identificar e conquistar essas empresas. A ideia é estruturar a cidade para receber negócios que gerem empregos qualificados, respeitem o meio ambiente e aumentem a participação da indústria no PIB para 25%.

No turismo, planejamos obras como o maior parque linear urbano da América Latina e a revitalização do Quadrilátero Histórico, criando novas experiências para atrair visitantes e movimentar a economia. Também vamos fortalecer o comércio local com parcerias e melhorias nas áreas comerciais para impulsionar o setor.

Além disso, a Prefeitura vai desburocratizar processos, acelerar alvarás e licenças e deixar as regras mais claras, garantindo agilidade e eficiência para quem quer investir aqui. Assim, vamos fortalecer a economia local, equilibrar nossa matriz produtiva e criar novas oportunidades para Londrina crescer de forma sustentável.

A questão da mobilidade urbana é um desafio em muitas cidades. Quais são seus planos para o setor em curto e médio prazo?

A mobilidade urbana em Londrina será abordada por meio de planejamento e tecnologia. O Plano de Mobilidade estabelece diretrizes para os próximos 20 anos, englobando viadutos, pontes, avenidas e ciclovias. Nossa missão será implementar essas ações, realizando revisões periódicas para ajustar prazos e prioridades. Pretendemos sincronizar os semáforos e modernizar a onda verde, com o objetivo de agilizar o tráfego em vias como a Leste-Oeste. A utilização dos radares será reavaliada, visando melhorar a sinalização e prevenir acidentes, e não para fins de arrecadação.

Você tem algum projeto especificamente voltado para a sustentabilidade e preservação ambiental, como pretende implementar esta proposta?

Nosso objetivo é recuperar os fundos de vale, muitos dos quais estão ocupados irregularmente e repletos de detritos, lixo e locais propícios a doenças. Vamos oferecer moradia digna e regularizada para famílias que hoje estão ocupando essas áreas e transformar esses espaços em miniparques e praças, criando áreas de lazer, esporte e proteção ambiental.

Além disso, desassorear nossos lagos é uma prioridade. O Igapó, o Cabrinha e o Lago Norte acumularam sedimentos e entulho ao longo dos anos. Com o desassoreamento, preveniremos transbordamentos e melhoraremos a qualidade desses ambientes.

Estamos também planejando o maior parque linear urbano da América Latina, que unirá o Parque Linear Igapó. O objetivo é tornar Londrina uma referência mundial em sustentabilidade, com mais áreas verdes que promovam a convivência e a qualidade de vida.

Você pretende manter o passe livre aos estudantes no transporte coletivo? Vai ampliar as isenções?

O passe-livre para os estudantes continuará a ser oferecido, sem dúvida. A gente entende que as políticas de transporte coletivo devem sempre priorizar soluções que beneficiem a população.

Londrina é a segunda maior cidade do Paraná. Você já falou com o governador Ratinho Junior sobre as primeiras ações do governo e que contarão com o apoio do Estado?

Tenho mantido um diálogo frequente com o governador Ratinho Junior e sua equipe. Nossa colaboração é de longa data, desde que iniciei minha trajetória pública como controlador do Paranacidade, quando ele era secretário de Desenvolvimento Urbano. O Governo Estadual tem realizado diversas melhorias para Londrina, como a nova maternidade do HU, o Viaduto da PUC, a duplicação da PR-445, a nova Delegacia Cidadã e a construção do Terminal Metropolitano, que está se concretizando. Estas são obras esperadas há muitos anos. Recentemente, o governador esteve na cidade para inaugurar a reforma do aeroporto, reafirmando seu compromisso com Londrina. Essa relação próxima nos encoraja a acreditar em novos avanços para a cidade.

A revitalização do Jardim Botânico é uma das propostas de Ratinho Junior para a cidade, quais outras são necessárias?

A revitalização do Jardim Botânico é um projeto crucial, e há outras iniciativas que planejamos desenvolver em parceria com o Governo do Estado para transformar Londrina, como concluir a duplicação da PR-445. Garantiremos também o funcionamento completo dos novos Pronto-Atendimentos Municipais no Parigot, Parque das Indústrias e Jardim São Pedro, que estão sendo construídos com o apoio do Estado. Estamos confiantes de que, agora que a Prefeitura está alinhada com o Governo Estadual, avançaremos ainda mais nos próximos anos, fazendo a diferença na vida dos londrinenses.

Os orçamentos do Estado e da União contemplam ações e investimentos em Londrina, você conversou com os deputados estaduais e federais a este respeito?

Mantemos um diálogo constante com nossos deputados estaduais e federais sobre as necessidades de Londrina e os investimentos planejados nos orçamentos estadual e federal. Contamos com o apoio de deputados federais, como Luisa Canziani e Filipe Barros, que estiveram conosco durante a campanha, além do deputado Hauly, que nos visitou na Prefeitura e se disponibilizou a ajudar. Na Assembléia, temos a colaboração da deputada Cloara, do Cobra Repórter, de Tercílio Turini e de Jairo Tamura, que recentemente assumiu como representante de Londrina. Com esse apoio, estamos confiantes em avançar na obtenção de recursos e atender às demandas da cidade.

Em quais áreas e em quais obras que o governo Lula (PT) pode contribuir com Londrina e como será a relação com o governo federal?

A relação com o Governo Federal será pautada pelo interesse público e totalmente republicana. Os londrinenses contribuem com impostos federais e merecem receber investimentos proporcionais para o aprimoramento da cidade. Projetos como o Teatro Municipal, que está parado há mais de uma década, necessitam de apoio federal para serem finalmente concluídos, transformando-se em um importante espaço cultural para a região.

Além disso, os programas habitacionais federais são essenciais para atender às necessidades de moradia digna, especialmente em áreas como os fundos de vale, onde planejamos converter ocupações em parques e áreas de lazer.

Iremos buscar investimentos em infraestrutura urbana, saúde, educação e segurança, em conformidade com o plano de governo. Nosso principal foco é atender às necessidades da cidade, assegurando que cada londrinense perceba o retorno dos impostos por meio de obras e serviços de qualidade.

Você, o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel e o governador Ratinho Junior fazem parte da nova geração de gestores. O Paraná vai vencer os gargalos na infraestrutura e equilibrar o desenvolvimento econômico com o bem estar social. É esta a vontade desta nova geração?

Com certeza. Estamos dedicados a apresentar soluções inovadoras para o Paraná, com determinação e propósito. Nosso objetivo é desenvolver políticas que atendam às necessidades atuais, incorporando tecnologia, sustentabilidade e um planejamento de longo prazo. Cada obra de infraestrutura e cada projeto são elaborados para melhorar a qualidade de vida das pessoas, respeitando o meio ambiente e promovendo a inclusão. Essa transição geracional envolve deixar para trás práticas obsoletas e construir um futuro mais conectado, eficiente e equilibrado. Essa é a motivação que impulsiona nossa nova abordagem na gestão pública.

Quais são as ações para qualificar a mão de obra, a principal demanda do setor produtivo. A UEL e outros órgãos, como o Sebrae, podem cumprir um papel relevante neste desafio?

Temos um grande plano de desenvolvimento econômico que trará novos empregos para Londrina, tanto na indústria quanto no turismo. Por isso, nossa prioridade será preparar os londrinenses para preencher essas vagas. A UEL será uma parceira estratégica nesse processo, contribuindo com pesquisas, programas de qualificação e inovação, em colaboração com o Sebrae, o Sistema S e o empresariado local. A Secretaria do Trabalho coordenará essa iniciativa, em parceria com as Secretarias de Educação e Assistência Social, pois também precisamos qualificar pessoas que atualmente estão em situação de vulnerabilidade, além de beneficiários de moradia popular, mulheres, idosos e pessoas com deficiência. Ofereceremos cursos técnicos, incentivaremos aprendizes e conectaremos oportunidades às comunidades mais necessitadas. Com essas parcerias, vamos gerar empregos, aumentar a renda e construir um futuro melhor para Londrina.