Adetur Campos Gerais promove encontro com secretários de turismo da região

A Agência de Desenvolvimento do Turismo dos Campos Gerais – Adetur - realiza, nesta quarta-feira (05), o Encontro de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo dos Campos Gerais. A programação conta com apresentações de programas e projetos voltados para o desenvolvimento do turismo regional, desenvolvidos pela Secretaria de Estado do Turismo, o Sebrae PR, Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná e o Ponta Grossa Campos Gerais Visitors & Convention Bureau. Na ocasião, a Adetur Campos Gerais também apresenta o Plano de Trabalho da gestão 2025/2026.

Segundo Guilherme Forbeck, presidente da Adetur Campos Gerais, o objetivo do evento é integrar os gestores municipais e aproximá-los das instituições que atuam em prol do turismo da região. “É fundamental que a Adetur, como instância de governança regional do turismo, estimule esta sinergia, trazendo subsídios e apoiando para que as prefeituras municipais elaborem e executem políticas públicas para o desenvolvimento planejado, participativo e sustentável do setor, de forma conjunta com os municípios do entorno, aumentando a competitividade do destino Campos Gerais”.

O evento ocorre no Parque de Natureza Buraco do Padre em Ponta Grossa durante o dia todo e inclui visita ao atrativo.