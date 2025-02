Criminosos utilizam nome da prefeitura para aplicar golpes em Jaguariaíva

A Prefeitura de Jaguariaíva emitiu um alerta sobre golpes que estão sendo aplicados por meio de e-mails fraudulentos, utilizando indevidamente o nome da Administração Municipal. As mensagens têm como tema “Irregularidade no Alvará de Funcionamento” e estão sendo enviadas para empresas e munícipes. O conteúdo das mensagens fraudulentas contém informações falsas, com o objetivo de induzir os destinatários a clicarem em links maliciosos.

Nas análises das mensagens, foi constatado que os golpistas mencionam um “Departamento de Licenciamento Urbano e Obras”, que não existe, e utilizam um brasão que não é o oficial do município. Essas falhas evidenciam a tentativa de enganar os destinatários, fazendo-os acreditar que a comunicação é legítima e parte das ações da Prefeitura.

A Administração Municipal orienta a população a estar atenta e tomar cuidados redobrados ao receber e-mails suspeitos. Caso algum munícipe ou empresário receba essas mensagens, é recomendado que não clique nos links presentes nos e-mails e não forneça dados pessoais. Em caso de dúvida sobre a autenticidade da mensagem, a Prefeitura orienta que o contato seja feito diretamente com o Departamento de Tributação, através do telefone (43) 3535-9415, para verificação e esclarecimento de qualquer situação. A recomendação é que os cidadãos evitem qualquer interação com os e-mails fraudulentos, preservando suas informações e segurança.