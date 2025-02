Turismo em Bandeirantes oferece opções de fé, natureza e tradições

Dando continuidade a série de matérias sobre o turismo no Norte Pioneiro, a Folha chega ao município de Bandeirantes, um dos principais destinos do turismo religioso no Brasil, mas não é só isso, pois a cidade também oferece opções de belezas naturais e gastronomia do campo.

Localizada na região do Norte Pioneiro do Paraná, o município foi fundado na década de 1930 e seu desenvolvimento contou com fortes influências de paulistas, mineiros, italianos, japoneses e portugueses. As características e costumes destes diferentes povos moldaram as vocações econômicas, culturas e turísticas do município.

O carro chefe que mais atraí visitantes para o município é o turismo religioso. A cidade conta com o Santuário de São Miguel Arcanjo que abriga a terceira maior estatua do padroeiro no mundo. Além disso, Bandeirantes também conta o Santuário de Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, ambos que fazem parte da Rota do Rosário.

A força do turismo religioso no município é ilustrada em alguns monumentos, como é o caso da Cruz e Gruta de Nossa Senhora de Lourdes e dos Nove Coros de Anjos. A Cruz que existe no local é maior do Brasil e a segunda maior do mundo.

Outras construções imponentes no município são as ruínas do famoso “Hotel Yara”, uma construção que chegou a ser um dos principais destinos do país e conta com uma piscina gigante com águas consideradas milagrosas. O local ainda guarda segredos e lendas que despertam a curiosidade e arrepiam os visitantes.

Outra construção que não passa despercebida aos olhos de quem visita Bandeirantes é o Castelo La Dorni, uma verdadeira obra da arquitetura italiana construída no Brasil. O local abriga uma vinícola e foi construído com mais de 50 mil pedras de arenito que foram talhadas artesanalmente a mão. A construção levou sete anos para ser concluída e, além da beleza arquitetônica, o local ainda guarda diversas relíquias que compõem sua decoração, além é claro de uma repleta adega de vinhos.

Na culinária, o município conta com opções para quem gosta de comidas mais tradicionais e principalmente com aquelas com o saber de comida da roça. Os cardápios contam principalmente com pratos da comida japonesa, italiana, mineira e caseira.

Para quem gosta de um contato mais próximo com a natureza, Bandeirantes não deixa a desejar. Um dos espetáculos das belezas naturais ficam na zona rural do município em um local onde aconteceu o encontro do Rio Das Cinzas com o Rio Laranjinha formando diversas quedas d’água e até mesmo prainhas. Par quem gosta de esportes, há também as opções de clicloturismo e caminhadas.

O Parque do Povo e a praça Brasil Japão também são destinos turísticos que ficam na zona urbana do município e atraem turistas bela sua beleza e diferentes atrativos para lazer e diversão. Já o Museu Professora Maria Calil Zambon oferece um passeio que mergulha os visitantes na arquitetura da antiga estação ferroviária do município, além da história e Cultura de Bandeirantes.