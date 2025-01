“Mar de água” doce atrai turistas e impulsiona desenvolvimento do Norte Pioneiro

O Norte Pioneiro do Paraná se destaca como um dos principais destinos turísticos para quem busca lazer, aventura e tranquilidade durante o verão. Com paisagens exuberantes, infraestrutura em expansão e atrativos naturais únicos, as cidades de Ribeirão Claro e Carlópolis, situadas às margens da represa da Hidrelétrica de Chavantes, são exemplos do grande potencial turístico da região. A represa, com seus impressionantes 420 quilômetros quadrados de águas azul-esmeralda, é o coração da área e oferece diversas atividades ao ar livre, como esportes náuticos, pesca, natação e caminhadas, atraindo visitantes que buscam lazer e contato com a natureza.

A região faz parte do projeto Angra Doce, que une cinco cidades do Paraná e cinco de São Paulo em torno das belezas naturais e da infraestrutura proporcionada pela represa da hidrelétrica. A iniciativa visa promover o turismo sustentável e integrar as cidades em torno de um mesmo objetivo: destacar os recursos naturais da área, criando uma rede de municípios interligados pelas suas atrações turísticas. O projeto tem atraído investidores de todo o Brasil e gerado um desenvolvimento econômico crescente, com a ampliação de opções de hospedagem, alimentação e lazer para os turistas.

Emerson de Oliveira, morador de Carlópolis, destaca a principal atração da região. "O que mais atrai aqui é a natureza e o ambiente familiar, com locais para a prática de esportes, natação e pesca", comenta. Além disso, ele cita outros pontos turísticos imperdíveis, como o mirante e a igrejinha de Nossa Senhora de Fátima, que oferece uma vista privilegiada de toda a região, sendo parada obrigatória para quem visita a cidade. Em Ribeirão Claro, o Morro do Gavião se destaca como um dos principais atrativos. Com uma vista panorâmica que é um verdadeiro cartão postal, o local proporciona um ambiente de paz e conexão com a natureza. Alessandra Ferreira, turista de Ourinhos (SP), compartilha sua experiência: "Fiquei encantada com essa vista. A subidinha não é fácil, mas vale a pena", brinca.

O turismo na região vem sendo impulsionado por investimentos em infraestrutura, que têm ampliado a capacidade de receber visitantes. Resorts, pesqueiros e atrações como a Rota do Rosário fazem parte das opções para quem busca experiências completas. Mara Melo, presidente da Associação Turística do Norte Pioneiro (Aturnopi), destaca o otimismo com a temporada de verão: "As cidades estão com uma estrutura muito boa, e a expectativa para o verão é muito positiva. Tenho a certeza de que teremos recordes de visitações". O aumento do fluxo de turistas tem gerado impactos econômicos positivos para o comércio local. Rodrigo Amaral, dono de uma pastelaria em Carlópolis, observa que "o turista chega, o hotel fica cheio, as pessoas consomem nas lojas. Todo mundo ganha com esse movimento, é uma reação em cadeia". Phelipe Higgins, empresário de Ribeirão Claro, também ressalta o apelo irresistível dos atrativos naturais: "No verão, a represa é um dos maiores atrativos, com turismo náutico e diversas atividades ao ar livre. É como ter um verdadeiro mar de água doce no interior do Paraná", descreve.

O projeto Angra Doce tem contribuído significativamente para o crescimento do turismo na região, além de atrair investidores interessados em promover o desenvolvimento local. Mara Melo explica que "estamos percebendo o interesse em promover investimentos nas cidades incluídas no projeto, o que fortalece o turismo e gera crescimento econômico". A integração das cidades paranaenses e paulistas tem sido uma estratégia eficaz para alavancar o potencial turístico da região, criando novas opções de lazer e entretenimento para os visitantes.

A programação do Verão Maior Paraná também tem contribuído para o aumento da visitação ao estado. Com 33 shows nacionais gratuitos nas arenas de Matinhos e Pontal do Paraná, além de uma programação esportiva intensa nas praias do Litoral e na região Noroeste, o evento atrai turistas de diversas partes do Brasil. O Governo do Paraná disponibiliza informações sobre a programação no site pr.gov.br/verao, permitindo que os visitantes planejem sua estadia e aproveitem ao máximo as atrações oferecidas. O Norte Pioneiro, com sua combinação de paisagens naturais e infraestrutura crescente, continua a se afirmar como uma opção de turismo cada vez mais atraente no estado, com perspectivas positivas para o futuro. O aumento no fluxo de visitantes e os impactos econômicos gerados pelo turismo são apenas alguns dos reflexos do grande potencial da região para o desenvolvimento do setor.