MPPR decreta prisão de advogado acusado por tráfico de drogas e associação criminosa no Norte Pioneiro

Na última sexta-feira (24) o Ministério Público do Paraná (MPPR) decretou a prisão preventiva de um advogado investigado na Operação Brutus, que apura a atuação de uma associação criminosa envolvida no tráfico de drogas a partir de unidades prisionais de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do estado. A decisão foi tomada pela Vara Criminal de Cornélio Procópio, que também recebeu a denúncia oferecida pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca.

Continua após a publicidade

A operação teve início no mês de maio do ano passado, quando a Polícia Penal apreendeu um celular durante uma revista na cadeia pública de Cornélio Procópio. Durante a revista, os policiais analisaram o celular e a investigação revelou que alguns presos estavam simulando atendimentos jurídicos com o advogado para receber drogas, aparelhos celular e fumo, e estes itens estavam sendo comercializados dentro do presídio.

O advogado, que estava preso temporariamente desde novembro de 2024, teve a prisão preventiva decretada na última sexta-feira. As diligências seguem sendo acompanhadas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Além do advogado, outras 14 pessoas foram denunciadas, incluindo presos envolvidos diretamente no esquema e familiares que, em sua maioria, eram responsáveis pelos pagamentos ao advogado.

As acusações incluem associação criminosa, tráfico de drogas e favorecimento real impróprio. A operação recebeu o nome de "Brutus", em alusão à famosa frase "Et tu, Brute?", dita por Júlio César a Marco Bruto, seu filho adotivo, no momento de seu assassinato. A escolha do nome simboliza a traição de alguém próximo, neste caso, o advogado que teria violado seu juramento ético para se envolver em atividades criminosas.

As investigações continuam em andamento, e as autoridades seguem trabalhando para desmantelar a rede de tráfico que operava dentro do sistema penitenciário.