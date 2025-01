Oferta de programa sexual vira caso de polícia no Norte Pioneiro

No sábado (25), por volta das 14h37min, a Polícia Militar de Cornélio Procópio foi acionada para atender a uma ocorrência na Avenida Adélia Pereira Borges. No local, uma mulher de 48 anos relatou que estava em frente à sua residência, consumindo bebida alcoólica, quando um homem de 30 anos se aproximou e pediu para que ela fizesse um programa sexual. A mulher informou ao homem que não exercia tal atividade, momento em que, segundo ela, foi agredida pelo acusado.

A vítima apresentava lesões nas pernas, na mão direita e na boca. A equipe policial, ciente da identidade do suspeito, se dirigiu até a residência dele, localizada na Rua Romoaldo Rodrigues Fróes, no Jardim Progresso. O homem foi encontrado em aparente estado de embriaguez e negou as acusações feitas pela mulher.

Diante da situação e do desejo da solicitante em representar contra o homem, ambos foram encaminhados à 1ª Companhia da Polícia Militar. No entanto, durante o processo, a mulher decidiu desistir da representação. Por fim, as partes envolvidas foram liberadas, e o caso foi registrado pelas autoridades competentes.