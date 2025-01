Motorista embriagado é preso após causar acidente em rodovia da região

Um motorista foi preso após se envolver em um acidente de trânsito e ser flagrado no teste do bafômetro. A situação foi registrada na tarde do domingo (26) no município de São Jerônimo da Serra, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 15h30 e envolveu um automóvel VW Gol e um Fiat Pálio, ambos com placas de São Sebastião da Amoreira.

Conforme os dados colhidos pelos policiais, o Palio era conduzido por uma jovem de 22 anos que seguia pela rodovia no sentido Nova América da Colina a São Sebastião quando acabou sendo atingida pelo Gol que seguia logo atrás. Os dois motoristas foram submetidos ao teste do etilômetro sendo que o resultado apontou que o motorista do Gol estava embriagado.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Felizmente, ninguém ficou ferido e a mulher foi liberada no local.