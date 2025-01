Criança é sequestrada após mãe ser dopada por falsas agentes de saúde no Paraná

Uma criança de 1 ano e 7 meses, identificada como Eloá Pietra Almeida dos Santos, foi sequestrada nesta quinta-feira (23), na comunidade Morro do Sabão, no bairro Parolin, em Curitiba. O sequestro ocorreu após a mãe da menina ser dopada por duas mulheres que se passaram por agentes de saúde.

De acordo com o relato da mãe, as duas mulheres estavam vestidas de branco e alegaram que Eloá precisava ser levada até o posto de saúde para a realização de exames. Confiante, a mãe entrou no veículo, um Fiat Mobi branco, junto com as falsas profissionais. Durante o trajeto, a mulher relatou que foi dopada pelas criminosas.

As sequestradoras informaram que Eloá precisava ser colocada na cadeirinha do carro, momento em que a mãe desceu do veículo. Foi nesse instante que as mulheres arrancaram com o carro, sequestrando a criança. A família informou que o mesmo Fiat Mobi branco já havia sido visto na quarta-feira (22) rondando a comunidade e fazendo perguntas sobre outras crianças.

Após ser dopada, a mãe de Eloá foi levada até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde segue hospitalizada. A Polícia Militar de Curitiba está realizando buscas na região em busca do veículo utilizado no sequestro. A investigação segue em andamento para localizar Eloá e as criminosas envolvidas no caso.

A Polícia Militar também disponibilizou o Disque Denúncia 181 para que pessoas possam repassar informações sobre o paradeiro da criança. A polícia segue mobilizada na tentativa de localizar a menina e as responsáveis pelo crime.

O caso gerou grande comoção na comunidade local e mobilizou a população em busca de informações sobre o sequestro. As autoridades continuam empenhadas em solucionar o caso e garantir a segurança da criança.