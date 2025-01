Caso de jovem desaparecido em rio de São José da Boa Vista tem novidades

A equipe do Corpo de Bombeiros continua realizando buscas para encontrar o jovem Augusto Gabriel que desapareceu nas águas do Rio Jaguariaíva, em São José da Boa Vista, na tarde do último domingo (19). A Folha teve acesso a informações exclusivas sobre o caso que pode tomar novo rumo.

Augusto Gabriel, de 18 anos, estava passando o domingo na chácara da família de um amigo que fica situada a zona rural do município de São José da Boa Vista. Durante a tarde, os dois resolveram atravessar o rio a nado, momento em que o jovem teria desaparecido nas águas do rio. A equipe do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina foi acionada e as buscas foram iniciadas por volta das 16h00.

Desde então, equipes de bombeiros estão realizando buscas diárias pelo Rio, inclusive, com equipes de mergulhadores e apoio de um helicóptero. Ainda conforme as informações, os bombeiros realizaram buscas em uma extensão de sete quilômetros do rio até onde desagua no Rio Itararé, mas nenhum vestígio do rapaz foi encontrado.

A situação causa estranheza aos profissionais, pois do dia do afogamento até esta quinta-feira (23), já era para o corpo ter boiado. Outro detalhe apontado pelos bombeiros é que o nível da água baixou consideravelmente durante a semana, fatores que deveriam colaborar para que o rapaz fosse encontrado, o que não aconteceu até o fim desta tarde.

Devido a isto, segundo o Corpo de Bombeiros a equipe da Polícia Civil de Wenceslau Braz, que é responsável pelo atendimento a São José da Boa Vista, foi comunicada para apurar se o rapaz realmente se afogou e desapareceu naquele local, o que pode trazer um novo rumo para as investigações.

Em contato com a equipe da Polícia Civil de Wenceslau Braz, a reportagem da Folha foi informada que um inquérito já foi instaurado para apurar o caso e as partes que estavam no local e familiares do Augusto Gabriel foram ouvidos. Com isso, a versão apresentada foi de que o desparecimento aconteceu no rio no sítio em São José da Boa Vista, mas nenhuma hipótese é descartada.

Ainda segundo as informações, os agentes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil não estão medindo esforços para encontrar Augusto Gabriel e para apurar o caso, mas devido aos protocolos de buscas, os trabalhos serão realizados até o dia 01 de fevereiro e, caso o corpo do rapaz não seja encontrado, as buscas serão encerradas. Caso Augusto seja ou não encontrado, o inquérito será encaminhado para análise do Ministério Público.