Líder religioso é preso suspeito de usar 'trabalhos espirituais' para abusar sexualmente de fiéis

Na última terça-feira (21), um líder religioso, de 43 anos de idade, foi preso suspeito de usar “trabalhos espirituais” para abusar sexualmente de fiéis em Francisco Beltrão. De acordo com as informações da Polícia Civil, quatro vítimas realizaram a denúncia, sendo que entre elas, três são adolescentes. As investigações sobre o caso estão sendo realizadas desde o início deste mês.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, o homem abusava das fiéis afirmando que seria um processo necessário para a cura. “Sob o pretexto de efetuar 'trabalhos espirituais', abusava sexualmente das vítimas, as quais acreditavam que as relações sexuais seriam indispensáveis para a 'cura”, informou a PC através da Delegacia da Mulher, que investiga o caso.

“O investigado tem 43 anos, era líder espiritual das vítimas, as quais frequentavam o espaço destinado as cerimônias religiosas", acrescentou a polícia.

Além da prisão, realizada após as denúncias, a polícia também cumpriu um mandado de busca e apreensão do mesmo homem, que estava sendo investigado pelo crime de violação sexual, além do crime de importunação sexual.