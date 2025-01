Acidente mata mulher em Siqueira Campos

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quinta-feira (23) tirou a vida de uma mulher em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as primeiras informações, o acidente aconteceu no início da manhã na rodovia PR-272 e envolveu uma motocicleta e um caminhão. A colisão aconteceu próximo ao trevo da Rua Getúlio Vargas que dá acesso a saída para Tomazina e para PR-092.

Com a violência do impacto, a mulher que conduzia a motocicleta teve ferimentos graves. A equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionada para prestar socorro à vítima, mas quando chegou ao local a mulher já estava em óbito. Já o motorista do caminhão não ficou ferido.

A ocorrência mobilizou ainda a equipe da Polícia Rodoviária Estadual que acionou o IML (Instituto Médico Legal) e Polícia Científica para recolher o corpo da vítima e realizar a perícia.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.