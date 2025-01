Jovem que estuprou a própria irmã durante cinco anos é preso em São José da Boa Vista

Um jovem de 24 anos condenado por estuprar própria irmã foi preso nesta terça-feira (21) no município de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, os agentes cumpriram um mandado de prisão contra o abusador que foi condenado a 20 anos de prisão por estuprar a própria irmã menor de idade. Conforme as investigações, o indivíduo abusou sexualmente da vítima entre os anos de 2013 a 2018.

Após o inquérito policial ser encaminhado ao Ministério Público o réu foi indiciado em 2023 pelo crime de estupro de vulnerável sendo condenado a 20 anos de prisão. Após ser preso, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário para cumprir sua pena.

A Polícia Civil reforça que crimes de violência sexual contra crianças e adolescente devem ser denunciados pelos números 197 ou 181. Caso a prática do crime seja flagrada, a equipe da Polícia Militar deve ser acionada através do número 190. As denúncias podem ser feitas de forma anônima.