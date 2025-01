Helicóptero reforça buscas por jovem que se afogou em São José da Boa Vista

A dedicação dos bombeiros em encontrar e o sentimento de angústia da família do jovem Augusto Gabriel da Silva seguem no município de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro. As buscas pelo rapaz que desapareceu nas águas do Rio Jaguariaíva na tarde do último domingo (19) seguem intensas e ganharam o apoio de um helicóptero nesta quarta-feira (22).

Continua após a publicidade

Augusto passava a tarde na chácara da família de um amigo quando os dois teriam tentado atravessar a nado o Rio Jaguariaíva. Devido ao tempo chuvoso, o nível do rio estava alto e a correnteza forte. Infelizmente, o jovem de 18 anos não conseguiu concluir a travessia e desapareceu nas águas turvas do rio.

A equipe do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina foi acionada e, por volta das 16h00 do domingo, deu início as buscas pelo jovem. Já na manhã da segunda-feira (20), uma equipe de bombeiros da cidade de Londrina e que é especializada neste tipo de resgate chegou a São José da Boa Vista para dar apoio nas buscas, mas Augusto ainda não havia sido encontrado. Nesta quarta-feira (22), um helicóptero do BPMOA começou a ser utilizado para reforçar as buscas que agora estão sendo realizadas pelo ar, pela água e também com mergulhadores.

Em contato com a equipe do Corpo de Bombeiros, a reportagem foi informada que condições naturais como o nível da água, correnteza e conformação do rio são fatores que dificultam os trabalhos de buscas. Apesar da fé dos familiares e amigos, as equipes acreditam que seja pouco provável encontrar Augusto com vida e acreditam que o corpo pode estar preso em galhos, pedras ou algum obstáculo submerso nas águas, situação que impede que o corpo boie até a superfície.