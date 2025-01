Homem agride e ameaça matar a avó após beber e usar maconha

Uma mulher de 75 anos foi agredida e ameaçada de morte pelo próprio neto na noite desta segunda-feira (20). O crime foi registrado no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 23h30 os policiais foram acionados para atender uma situação de violência doméstica em uma residência situada a Rua Francisco Nogueira. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais encontraram o suspeito sendo imobilizado pelo marido da idosa. Já a mulher relatou que vem sendo agredida pelo seu neto, um homem de 32 anos. Conforme os relatos da vítima, o neto faz uso de bebida alcoólica e maconha, sendo que nesta data chegou a residência da avó e a puxou pelos braços e pelo cabelo. O motivo seria porque a cachorra do suspeito havia fugido. A mulher ainda contou que, em outras ocasiões, sofreu ameaças de morte e agressões.

Frente aos fatos, o agressor foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.