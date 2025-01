Jovem de São José da Boa Vista conquista aprovação em Odontologia na UEPG

Na cidade de São José da Boa Vista, o jovem Matheus Augusto de Oliveira Souza, de 18 anos, conta uma história de superação e determinação inspiradora. O jovem, que, desde pequeno, estudou na rede pública de ensino, conquistou um grande sonho ao passar no Processo Seletivo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) para cursar Odontologia, um dos cursos mais disputados na área da saúde.

Continua após a publicidade

A jornada do estudante é marcada pela luta constante contra desafios financeiros e dificuldades naturais de quem estuda em uma escola pública e não pode arcar com custos de cursinhos preparatórios.

Agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade e principalmente aos meus pais que foram meus maiores apoiadores e sempre me ajudaram a continuar com meus estudos sem desanimar”, enfatizou Matheus.

Nascido e criado na cidade de São José da Boa Vista, Matheus sempre soube que queria seguir uma carreira na área da Odontologia, mas algumas dificuldades em sua vida, tornaram esse sonho difícil. Por viver em uma cidade pequena e morar no sítio, Matheus não teve acesso à cursos especializados e sempre estudou em escolas públicas.

“Eu sempre tive o sonho de cursar algo na área da saúde e foi nos vestibulares que vi um caminho de possibilidades. Por estudar sempre em escolas públicas e nunca ter pago cursinhos, sempre estudei na raça e sozinho”, conta Matheus.

Apesar de não ter tido acesso à cursinhos, Matheus focou em seu sonho e apostou no estudo autodidata para tentar conseguir a vaga na universidade e, após muito tempo de esforço, conquistou essa vitória. “Foram muitas noites estudando, revisando conteúdos e refazendo provas antigas”, comentou Matheus.

No final, todo o esforço valeu a pena para o jovem, que conseguiu a vaga na Universidade com a 7º melhor nota do PSS. “Não foram momentos fáceis, mas todo meu esforço valeu a pena”, enfatizou o jovem. “Quando soube que fui aprovado, foi uma mistura de sentimentos”, comentou.

Matheus ao lado de seus pais, Leandro Souza e Edilaine Souza. Foto: Arquivo Pessoal

Para ele, passar no PSS, na área que tanto sonhou, é uma oportunidade Divina. “Agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade e principalmente aos meus pais que foram meus maiores apoiadores e sempre me ajudaram a continuar com meus estudos sem desanimar”, enfatizou Matheus.

Agora, com a aprovação garantida, Matheus se prepara para dar mais um grande passo em sua vida, sair da casa dos pais e iniciar sua jornada acadêmica em Ponta Grossa. Embora sinta uma mistura de emoções ao deixar o aconchego de sua cidade e a companhia de sua família, ele está empolgado com as novas oportunidades que virão.

“Eu estou muito feliz e empolgado com essa nova etapa e por saber que estarei realizando meu sonho, mas ao mesmo tempo, mesmo antes de ir, já bate a saudade dos pais, mas eles estão me dando total apoio para realizar meu sonho”, enfatizou o jovem.

As aulas de Matheus começam no dia 17 de fevereiro, e agora, o jovem se prepara para iniciar uma nova jornada em sua carreira. Com isso, a história de Matheus deve tomar um rumo diferente daqui para a frente, com novos desafios e também novas conquistas.