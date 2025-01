Bombeiros de Londrina reforçam buscas por jovem que se afogou em São José da Boa Vista

Equipes do Corpo de Bombeiros seguem realizando buscas por um jovem de 18 anos que desapareceu na tarde do domingo (19) nas águas do Rio Jaguariaíva, zona rural do município de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro.

De acordo com a última atualização da ocorrência, a vítima foi identificada como Augusto Gabriel, de 18 anos de idade. Conforme a reportagem da Folha já havia apurado, o jovem estava na casa da família de um amigo que fica situada em uma região conhecida como “Corredeira”. No período da tarde, Augusto acompanhado de um amigo teria tentado atravessar o Rio Jaguariaíva a nado, mas não conseguiu e desapareceu nas águas.

Ainda no domingo, equipes do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina foram acionadas para realizar buscas pelo rapaz. Os trabalhos tiveram início por volta das 16h00 e se estenderam até o início da noite. Na manhã da segunda-feira (20), novamente os trabalhos foram retomados, mas infelizmente sem sucesso. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Londrina que é especializada neste tipo de resgate também está no local para dar apoio nas buscas por Augusto.

Vale ressaltar que o grande volume de chuva registrado nos últimos dias aumentou o nível de água do rio deixando a mesma turva, o que prejudica o trabalho das equipes de resgate. Além disso, devido a força da correnteza, Augusto pode ter sido arrastado para longe do local onde desapareceu na água.

Até o fechamento desta edição, o rapaz ainda não havia sido encontrado.