Bombeiros procuram jovem que desapareceu em rio de São José da Boa Vista

Equipes do Corpo de Bombeiros estão realizando buscas por um jovem que desapareceu nas águas do Rio Jaguariaíva, na zona rural do município de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro. A situação foi registrada na tarde deste domingo (19).

Conforme as informações apuradas com exclusividade pela reportagem da Folha, a vítima seria um jovem de 18 anos de idade que estava passando o dia na chácara de um amigo na região conhecida como “Corredeira”. No período da tarde, o jovem acompanhado de outro rapaz teria tentado atravessar o rio a nado, mas devido a forte correnteza causada pelas chuvas dos últimos dias, acabou sendo levado pelas águas e não foi mais visto.

A equipe do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina foi acionada para prestar atendimento a ocorrência e iniciou as buscas pelo jovem por volta das 16h00 e seguiu até as 19h00. Devido ao escurecer da noite e as condições do tempo, as buscas foram suspensas e retomadas na manhã desta segunda-feira (20). Até o fechamento desta matéria, o jovem ainda não havia sido encontrado.

Os bombeiros continuam no município realizando buscas pelo rapaz.