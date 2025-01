Homem é preso após furtar várias peças de picanha em supermercado da região

Um homem foi preso no início da manhã do domingo (19) após ser flagrado furtando carnes em um supermercado situado na cidade de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 09h00 os policiais receberam um chamado informando que um indivíduo vestindo uniforme de outro mercado estaria furtando carnes em um supermercado situado a Vila Independência. Diante do chamado, os agentes foram até o endereço informado para averiguar a situação.

Assim que chegaram no mercado, avistaram o suspeito com as mesmas características descritas pelo solicitante indo em direção a uma moto. Com isso, foi dada voz de abordagem ao homem que, em um primeiro momento resistiu, mas acabou cedendo. Em seguida, durante a revista pessoal, foi encontrado em uma mochila 11 peças de picanha.

Ainda segundo as informações, trata-se do mesmo indivíduo que furtou carnes no último de 13 deste mês. Conforme o registro da PM, o homem tem uma mercearia e furtava as carnes para revender em seu estabelecimento. Com isso, foram realizadas buscas na mercearia, mas nenhum item furtado foi encontrado.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.