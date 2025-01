Idoso com Alzheimer que estava desaparecido é encontrado morto em vegetação

Salvim Gonçalves, de 73 anos, foi encontrado morto na última (14) em uma pastagem próxima à PR-090, em São Jerônimo da Serra, no norte do Paraná. O idoso, diagnosticado com Alzheimer, estava desaparecido desde o dia 6 janeiro.

O delegado Flávio Junqueira informou que o corpo foi encontrado por funcionários de uma empresa da região. Com a chegada de policiais militares e civis, foi possível identificar a vítima. Ainda conforme Junqueira, Salvim estava com um ferimento no rosto. Segundo o delegado, ele pode ter sido causado por uma queda, por não haver sinais de violência no corpo.

O idoso foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para a causa da morte ser identificada. A Polícia Civil investiga o caso.

Desaparecimento e buscas

Salvim era morador de Ibiporã, mas viajou 75 quilômetros para passar alguns dias em São Jerônimo da Serra.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no dia 6 ele saiu da casa em que estava e, desde então, não foi mais encontrado pelos familiares.

Um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento foi registrado pela família. No mesmo dia, uma câmera de segurança registrou Salvim passando pela marginal da rodovia.

Bombeiros realizaram buscas com cão farejador e drone, na região. O trabalho foi encerrado no dia 10 porque as equipes aguardavam mais informações sobre a possível localização do homem.