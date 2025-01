Motociclista sem CNH morre em acidente com caminhonete

Um grave acidente de trânsito ocorreu na tarde da quarta-feira (15), na rodovia PR-090, no quilômetro 313+800 metros, no município de Nova Santa Bárbara. A colisão envolveu uma motocicleta e uma caminhonete Ford/F1000, resultando na morte do condutor da moto.

De acordo com as informações colhidas no local, a motocicleta, que não foi identificada, transitava no sentido São Jerônimo da Serra a Nova Santa Bárbara quando, por motivos ainda desconhecidos, colidiu frontalmente com a caminhonete, que seguia no sentido oposto. O acidente ocorreu por volta das 17h40.

O condutor da motocicleta, de 52 anos, não possuía habilitação para conduzir o veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e foi constatado óbito no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina para os procedimentos legais.

A caminhonete, de placa não divulgada, era conduzida por E.d.O., de 50 anos, que possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "AC" e não sofreu ferimentos. O veículo foi liberado no local do acidente após a avaliação das autoridades competentes.

A motocicleta foi removida pela Polícia Civil para a 33ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de São Jerônimo da Serra. As equipes de atendimento ao sinistro contaram com a presença de policiais militares das RP de Nova Santa Bárbara e São Jerônimo da Serra, além da equipe do IML de Londrina, Criminalística e a DRP de São Jerônimo da Serra.

As circunstâncias que levaram à colisão ainda estão sendo investigadas pelas autoridades responsáveis. A rodovia ficou parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência, mas foi liberada posteriormente.

O acidente mobilizou diversas equipes de segurança e apoio, que realizaram os procedimentos necessários para apuração das causas e a remoção dos veículos envolvidos.