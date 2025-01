Polícia investiga casos de envenenamento de cães e gatos em Siqueira Campos

Nos últimos dias a cidade de Siqueira Campos tem vivido um momento de temor e desespero. A cidade está vivenciando uma série de incidentes que tem gerado grande preocupação entre os moradores e defensores dos direitos dos animais. Recentemente, diversas denúncias de envenenamento de cães e gatos têm sido registradas na cidade, o que levou a Polícia Civil a iniciar uma investigação sobre os casos.

“Foi registrado o boletim e nós estamos investigando o caso, mas até o momento não temos informações sobre a autoria dos casos”, afirmou o Delegado da Polícia Civil de Siqueira Campos, Juliano Fonseca.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil de Siqueira Campos, as denúncias aconteceram no bairro Kalup e em áreas próximas, como os bairros Nascente do Sol e Arco-Íris. Segundo as testemunhas, o envenenamento de animais nestes bairros tem ocorrido em grande escala, com 23 casos confirmados até o momento, sendo que a maioria foi registrada com gatos. Todos os animais morreram.

Um dos casos foi detalhado por Vânia, uma das testemunhas, que perdeu dois gatos na semana passada. Ela relatou que os felinos foram envenenados no dia nove de janeiro, e um veterinário da cidade, Enio Queiroz, confirmou o envenenamento após examinar os felinos.

Com a tragédia acontecendo no município, Vânia e outros defensores dos animais começaram a mobilizar a comunidade com ações de conscientização. Através de panfletos e orientações sobre como prestar os primeiros socorros a animais envenenados, eles têm trabalhado para prevenir mais tragédias.

Contudo, durante as ações, mais denúncias começaram a surgir, e os casos de envenenamento se espalharam para bairros vizinhos. Ao todo, foram confirmadas 23 mortes, entre cães e gatos, nos últimos dez dias, retratando a seriedade do assunto em questão.

