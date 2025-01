Ex-aluna brazense festeja “notão” na redação do ENEM

Entre os estudantes e futuros universitários, o assunto da semana foi a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A prova, considerara como a principal forma de acesso a universidades públicas e privadas no país, é motivo de ansiedade e muito esforço para quem quer garantir sua vaga em uma das mais concorridas universidades do Brasil.

No estado do Paraná, mais de 89 mil concluintes do Ensino Médio se inscreveram para realizar o Exame no ano passado. No país, mais de três milhões participaram do Exame, sendo que apenas 12 conseguiram nota máxima e, entre os 940 e 980 pontos na redação, cerca de 40 mil alunos estão listados e, entre eles, a jovem boa-vistense Jamilly Yasmim Borgato Lodovirge.

Jamilly mora na cidade de São José da Boa Vista. Ex-aluna do Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná (CESP), em Wenceslau Braz, a jovem de 19 anos de idade, tirou nota 940 na redação, nota que vem acompanhando seu desempenho nos últimos anos em que fez como treineira, sempre tirando notas acima de 800.

Apesar de não ter treinado para fazer a redação, a nota de Jamilly acompanha as maiores notas nacionais do Exame e, para ela, a sensação de conseguir a nota é simplesmente inexplicável. “Para mim é algo inexplicável. Uma nota que, para mim, é excelente”, enfatizou a jovem deslumbrada com seu desempenho. “Foi uma grande surpresa para mim”, acrescentou.

Segundo ela, aprender sobre redação na prática nunca foi seu objetivo, pois focou apenas em como deve ser a estrutura de uma redação na teoria. “Acho que eu poderia ter conseguido uma nota melhor se treinasse redação, mas estou muito contente com essa nota, pois sei que é resultado dos meus esforços, pois sempre priorizei aprender sobre redação de forma objetiva, e nunca foquei em treinar redação, mas se tivesse focado, acho que conseguiria chegar a mil”, diz Jamilly confiante com seu potencial.

Jamilly já havia realizado o Exame três vezes antes, como treineira. Em 2021, a jovem realizou seu primeiro ENEM. Foi quando conseguiu tirar 920 na redação. Nos próximos dois anos, 2022 e 2023, ela tirou 800 e, no ano passado, conseguiu tirar 940. “Por ter tirado 800 nos dois anos seguidos, estava insegura em relação a este ano, mas no final deu tudo certo e tirei uma nota maior ainda do que na minha primeira vez”, destacou Jamilly.

Para ela, o feito de conseguir aumentar sua nota, mesmo após tirar duas notas iguais em 2022 e 2023, é resultado de sua dedicação, e possui um significado imenso para ela. “Significa que tudo que eu almejo, com esforço e dedicação, eu consigo conquistar. Com a nota de agora, eu entendo que quando algo não der certo uma vez, eu não posso desistir, e sim persistir no que eu quero”, enfatizou a jovem.