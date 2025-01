Infestação de caramujos preocupa moradores em Siqueira Campos

Recentemente, a cidade de Siqueira Campos vive uma infestação de caramujos, que aparecem em terrenos, plantações, casas, paredes e até mesmo nas ruas da cidade. A preocupação eminente, é que os caramujos que têm aparecido na cidade, aparentam ser da espécie Caramujo-Africano, que pode transmitir doenças para a população local.

“Eles sempre aparecem nos horários mais frescos do dia, e aparecem muitos deles”, disse Josimere de Souza, uma das moradoras que encontrou os moluscos. “Em sua maioria, eles aparecem mais durante a manhã e no começo da noite, quando a temperatura está mais baixa e o clima mais fresco”, afirmou a moradora.

A presença destes pequenos moluscos é comum, mas quando aparecem em grande escala, a situação começa a ser diferente. É o que aconteceu na cidade de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná. Os moradores da cidade começaram a encontrar cada vez mais caramujos na área urbana do município, e a situação começou a preocupar os moradores.

Caramujos estão aparecendo em casas que ficam próximas à terrenos baldios. Foto: Divulgação/+TV

Josimere mora no Bairro Bom Jesus, e foi lá que tudo começou. Outros moradores também comentaram sobre a situação, afirmando que os moluscos têm aparecido em grande quantidade no município, principalmente nas residências que ficam próximas à terrenos baldios que não recebem limpeza.

Contudo, a situação ficou mais séria após Josimere notar que os moluscos que estão aparecendo apresentam características parecidas com o Caramujo-Africano, que pode causar a meningite eosinofílica, que é uma inflamação que afeta as meninges, membranas que envolvem o sistema nervoso central.

Com isso, é de suma importância que os adultos fiquem atentos, pois se tocar no caramujo e, após isso, tocar a boca, o caramujo pode causar a meningite. Além disso, se ele andar por cima de frutas e verduras e elas não forem bem lavadas, poderá ocorrer a infecção também.

A medida é não tocar no molusco, além de manter os quintais limpos e evitar o contato direto com o caramujo. Em casas que possuem hortas, é necessário redobrar a atenção ao utilizar as verduras da horta.