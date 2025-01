Governador assina decreto para ampliar programa Geração Olímpica e Paralímpica no Paraná

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta terça-feira (14) o decreto estadual 8.608/2024 que instituiu o programa Geração Olímpica e Paralímpica (GOP). Na prática, o documento garante mais segurança jurídica ao programa, que foi criado pelo Governo do Estado em 2011 e é renovado anualmente desde então por meio de convênios, garantindo o suporte financeiro a técnicos, atletas profissionais e em formação.

“Este decreto é mais um passo para garantir a continuidade do Geração Olímpica e Paralímpica, que é um programa importante para a juventude e o esporte paranaense e que se alia a outras iniciativas nesta linha, como o Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte (Proesporte)”, comentou Prado. “Estes investimentos feitos nos atletas, desde a base, tem tido como retorno o sucesso e a representatividade do Paraná nas maiores competições esportivas mundiais”, acrescentou o diretor da Sees, Clesio Prado.

Os editais das bolsas são abertos anualmente e a concessão delas acontece mediante a comprovação de bons desempenhos esportivos em diferentes competições. Os valores são pagos aos atletas por seis meses, entre julho e dezembro. Em 2024, o benefício foi concedido a 1.165 pessoas, com um investimento total de R$ 5,2 milhões em recursos de patrocínio custeados exclusivamente pela Copel.

Com o novo decreto, que pode ampliar o programa, os recursos podem ser complementados por outras fontes, como dotações específicas, recursos do Fundo Estadual do Esporte, doações, transferências voluntárias e juros e dividendos de aplicações financeiras.

Em anos normais, os benefícios são divididos em seis categorias: Formador Escolar, que recebe R$ 250 por mês, Técnico Formador Escolar (R$ 500/mês), Estadual (R$ 500/mês), Técnico Estadual (R$ 1 mil/mês), Nacional (R$ 1 mil/mês) e Internacional (R$ 2 mil/mês). No ano passado, quando ocorreram as Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris, os atletas que competiram receberam uma bolsa maior, de R$ 3 mil ao mês.

O texto também institui uma Comissão para fazer a gestão do programa. Ela será responsável por elaborar as diretrizes e editais, selecionar atletas e analisar recursos. Os editais deverão conter todas as regras de subvenção, como as obrigações dos beneficiados, prazo de duração e critérios de habilitação. Será vedada a concessão de mais de uma bolsa ao mesmo atleta ou técnico.

Entre 2011 e 2024, o GOP já investiu mais de R$ 50 milhões na formação e evolução de atletas de variados níveis. Segundo o secretário estadual do Esporte, Hélio Wirbiski, a abrangência do Geração Olímpica e Paralímpica faz dele o maior programa estadual de apoio ao esporte de alto rendimento do Brasil. “Esse é um dos projetos mais bem sucedidos no Brasil, copiado por muitos estados, e que já formou vários atletas de alto rendimento, muitos dos quais foram e são campeões em suas respectivas categorias”, afirma.

Uma pesquisa conduzida pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e publicada na Revista Latino-Americana de Estudos Socioculturais do Esporte corroborou com esta visão ao classificar o GOP como o maior programa estadual de incentivo ao esporte na modalidade bolsa atleta.

Na avaliação do diretor de Fomento e Incentivo da Secretaria de Estado do Esporte (Sees), Clesio Prado, a regulamentação do GOP via decreto estadual fortalece o programa, sobretudo neste período de início de um novo ciclo olímpico e paralímpico voltado às competições que ocorrerão em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028.

