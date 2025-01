Homem vestido com uniforme de mercado furta carnes na concorrência

Um homem foi flagrado furtando carnes em um supermercado no início da noite desta segunda-feira (13). O caso foi registrado no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro e o que chamou a atenção é que o suspeito trajava uniforme de outro mercado.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 18h30 a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência onde um homem havia furtado carnes em um supermercado situado a Avenida Barão do Rio Branco. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, o solicitante relatou que um indivíduo trajando uniforme de outro mercado entrou no estabelecimento e colocou 12 peças de carne em uma mochila. Em seguida, foi até o caixa com onde pagou apenas um fardo de cerveja e deixou o local. Ainda segundo o solicitante, as peças seriam de contra-filé e o prejuízo estimado é de R$ 700 reais.

Frente aos fatos, os policiais realizaram buscas pelo suspeito, mas até o fechamento desta edição ele não havia sido encontrado.