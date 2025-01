Jovem é agredida após flagrar o ex-namorado com outra

Uma jovem de 20 anos foi agredida após encontrar seu ex-namorado com outra mulher. O crime foi registrado na tarde da segunda-feira (13) na cidade de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, a jovem procurou a equipe Companhia da PM e passou a relatar que estava na Avenida Minas Gerais quando avistou seu ex-namorado com outra mulher. Neste momento, ela resolveu ir até o casal para falar sobre o relacionamento, mas acabou sendo agredida pelo suspeito o que resultou em hematomas por todo seu corpo.

Frente aos fatos, os policiais realizaram diligências em busca do homem, mas ele não foi localizado. Com isso, a vítima foi orientada quando aos procedimentos cabíveis ao caso.