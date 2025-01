Mutirão de empregos da EPR reúne dezenas de pessoas em Siqueira Campos

Fila do mutirão com dezenas de pessoas. Foto: Divulgação

Nesta terça-feira (14), a EPR Litoral Pioneiro está realizando um mutirão de empregos para contratar trabalhadores para a praça de pedágio de Siqueira Campos. O mutirão começou às 08h00 e, por volta das 09h00, a fila já concentrava mais de 100 pessoas em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho.

O mutirão de empregos, realizado pela Concessionária responsável pelos trabalhos realizados nas rodovias da região, busca abrir oportunidades para novas contratações, com vagas disponíveis para 32 pessoas, distribuídos para trabalhar na cabine do pedágio, auxiliar de serviços gerais e supervisores.

A presença dos interessados durante o mutirão foi expressiva. Com menos de uma hora após o início do mutirão, a fila do evento já contava com a presença de mais de 100 pessoas. Ao passar das horas, mais pessoas começaram a chegar no local, buscando uma nova oportunidade de emprego.

Os interessados começaram a serem atendidos pela organização do mutirão por volta das 08h30 e foram atendidos até as 11h30. No período da tarde, mais pessoas interessadas voltaram ao local para receber os devidos atendimentos.

SOBRE AS OPORTUNIDADES

De acordo com as informações divulgadas pela EPR durante o mutirão, são 32 vagas disponíveis, sendo que são 24 vagas para trabalhar na cabine do pedágio, quatro vagas para auxiliar de serviços gerais e quatro vagas para o cargo de supervisores. O salário mensal, é de R$ 1.580,00, além de um vale alimentação de R$ 600,00.

Ainda conforme as informações divulgadas pela Concessionária, os funcionários selecionados para trabalhar, terão a carga horária distribuída da seguinte forma: durante uma semana, os funcionários trabalharão três dias, das 06h00 às 18h00, ou das 18h00 às 06h00, e folgarão dois dias. Na outra semana, os funcionários vão trabalhar dois dias e folgar os outros três.

Quando selecionados, os funcionários terão um prazo para enviar todos os documentos necessários para a Concessionária. Após isso, os funcionários selecionados passarão por um treinamento especializado na cidade de Jacarezinho.