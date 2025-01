Homem é preso com motocicleta adulterada em Siqueira Campos

NORTE PIONEIRO Há 20 horas Jovem que sofreu acidente em Siqueira Campos se recupera em Londrina Colisão envolvendo um carro e uma moto aconteceu no sábado na região Central do município

NO FLAGRA Há 4 dias Suspeito de tráfico é flagrado e preso com 14 pedras de crack em Siqueira Campos Policiais flagraram a venda do entorpecente e encontraram mais porções de maconha com o indivíduo