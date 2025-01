Caminhão sai da pista e homem fica ferido na PR-092

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (13) deixou um homem ferido na rodovia PR-092. A situação foi registrada no trecho da rodovia que passa pelo município de Quatiguá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 06h30 e envolveu um caminhão Mercedes Benz. Conforme os relatos colhidos junto ao motorista, ele seguia sentido Quatiguá a Siqueira Campos quando o veículo apresentou problemas mecânicos. Com isso, o caminhão saiu da pista, bateu em uma árvore e caiu em um barranco.

O homem de 54 anos que dirigia o caminhão não ficou ferido. Já um rapaz de 32 anos que estava como passageiro teve ferimentos sendo socorrido e encaminhado ao hospital de Quatiguá para receber atendimento médico.

Continua após a publicidade

A PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.