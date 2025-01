PM cumpre mandado e homem é preso por tráfico de drogas em Jaboti

Na tarde da última quinta-feira (09), a Polícia Militar de Jaboti, durante um patrulhamento pela cidade, recebeu informações sobre um indivíduo procurado pela justiça. Segundo as informações, havia um mandado de prisão expedido pela justiça relacionado ao crime de tráfico de drogas.

Ao receber as informações, os policiais iniciaram diligências e localizaram o suspeito no local indicado pelas informações. Durante a abordagem, os agentes constataram que o indivíduo não portava nenhum objeto ilícito, e nada de irregular foi encontrado durante a revista pessoal.

No entanto, ao proceder com a leitura do mandado de prisão, os policiais deram voz de prisão ao homem e, em seguida, o suspeito foi encaminhado ao Departamento de Polícia de Wenceslau Braz, onde ficará à disposição da justiça para os procedimentos legais cabíveis.