Conheça Carlópolis: Um dos maiores atrativos turísticos do Norte Pioneiro

A partir desta edição, a Folha Extra passará a trazer, semanalmente, curiosidades sobre as cidades do Norte Pioneiro, abordando temas como turismo, fontes de economia e sustentabilidade. Fique ligado e descubra mais sobre as cidades da região.

Fundada há 117 anos, a cidade de Carlópolis hoje conta com aproximadamente 16 mil habitantes e tem sua fonte de renda voltada para as atividades agrícolas, principalmente na policultura, tendo como destaques, o café e a goiaba, que é uma referência estadual. Por contar condições propícias para os melhores resultados, a cidade se destaca no Estado por ser responsável por 70% das goiabas colhidas, além de suas exportações internacionais.

Na região do Norte Pioneiro do Paraná, a cidade de Carlópolis tem sido um dos grandes destaques da região na área do turismo, atraindo milhares de visitantes e amantes da pescaria e das paisagens naturais. A cidade, que fica às margens da Represa de Chavantes, possui uma grande variedade de fatores que atraem turistas de diversas regiões do país. Além do grande impacto no turismo regional, a cidade também é ponto de referência nas atividades agrícolas, sendo responsável pela maior colheita de goiabas de todo o Paraná.

A cidade fica às margens da Represa da Usina Hidrelétrica de Chavantes, ou como é popularmente conhecida, a Represa de Chavantes, que deixa a paisagem do município deslumbrante com suas praias artificiais que serviram como âncora para atrair investimentos na área de lazer e náutica.

Represa de Chavantes. Foto: Prefeitura de Carlópolis

Apesar de ser o maior ponto turístico da cidade, e apresentar paisagens belíssimas, a Represa de Chavantes não é a única atração especial do município. A cidade ainda conta com outros pontos turísticos, como a Ponte Interestadual, que liga os estados do Paraná e São Paulo com uma vista encantadora.

O Park Golf, a Ilha do Ponciano e o Clube do Vale dos Sonhos, também estão entre as principais escolhas do turismo na região. Na Ilha do Ponciano, por exemplo, está a Gruta de Nossa Senhora dos Navegantes, que também se destaca no município. A Gruta, construída em homenagem à Santa padroeira da cidade, é uma referência religiosa, atraindo fiéis de diversas localidades em um momento de aproveitamento espiritual.

Gruta Nossa Senhora dos Navegantes. Foto: Prefeitura de Carlópolis

Na culinária, a cidade também se destaca na região. Entre suas principais gastronomias, o filé de tilápia à parmegiana é muito bem avaliado pelos turistas, além das goiabas que, além de representarem grande parte das colheitas do Paraná, são exportadas internacionalmente. Pela qualidade de suas goiabas, a cidade foi oficializada como a Capital Nacional da Goiaba em 2023.

Goiaba produzia em Carlópolis é exportada internacionalmente, sendo um destaque da produção regional. Foto: Divulgação

Na próxima sexta-feira (17), a reportagem trará curiosidades com os mesmos temas sobre outra cidade do Norte Pioneiro e, consecutivamente, fará o mesmo com todas as cidades da região. Não perca a chance de conhecer mais em nossas edições.