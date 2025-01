Homem é preso com drogas após mexer com a mulher do vizinho

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (08) após importunar a esposa do vizinho. O caso foi registrado no município de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 19h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma situação de importunação contra uma mulher. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com o solicitante, este informou que um indivíduo que mora próximo a sua casa estava indo até o local no momento em que ele estava trabalhando para importunar e ameaçar sua esposa. Com isso, os policiais foram até a casa do suspeito que se recusou a atender a equipe que acabou entrando na residência para realizar a abordagem. Nesse momento, os agentes encontraram várias porções de maconha que o suspeito disse ter encontrado em um mato.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz juntamente com a droga apreendida para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.