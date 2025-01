EPR vai realizar mutirão de empregos em Siqueira Campos

A EPR Litoral Pioneiro, responsável pela manutenção das rodovias do Norte Pioneiro do Paraná, divulgou um comunicado de mutirão de empregabilidade na cidade de Siqueira Campos, para trabalhar no pedágio. São quatro áreas de trabalho disponíveis e o mutirão será realizado na próxima terça-feira (14).

De acordo com o comunicado emitido pela EPR, as vagas estão disponíveis para os cargos de operador de arrecadação, líder de arrecadação, técnico eletroeletrônico e auxiliar de serviços gerais. Por tratar-se de um mutirão de empregabilidade, ainda não foi confirmada a quantidade de vagas disponíveis para cada área.

Para concorrer às vagas, os interessados devem comparecer a um mutirão de emprego que será realizado na próxima terça-feira (14) entre as 08h00 e 16h30 na rua Paraná, número 2085, no Centro de Siqueira Campos.

Para participar do mutirão, os interessados devem levar consigo um currículo atualizado. Além disso, a EPR Litoral Pioneiro informa que valoriza trabalhar em um ambiente de pluralidade e inclusão, sem distinção, incluindo raça, gênero, religião e outros aspectos que definam a identidade de uma pessoa.