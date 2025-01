Alunos do NRE de Wenceslau Braz são premiados no Maratona Tech

Nos dias 27 e 28 de novembro, aconteceu a premiação da Maratona Tech, considerada a maior competição de tecnologia entre escolas de todo o Brasil, tanto públicas quanto privadas. Durante o evento, os alunos vencedores apresentaram soluções inovadoras na área de tecnologia, após passarem pelas três fases da competição.

Entre os premiados, destacam-se as medalhistas de prata Tábata Hiromi Sato, do 9º ano da CCM Miguel Nassif Maluf, e Nayara María da Rosa Malaquias, do 7º ano do Colégio Francisco da Silva Reis. Ambas contaram com o apoio das professoras Gislaine e Viviane, no primeiro caso, e Mayara, no segundo. A medalha de bronze foi conquistada por Cibelle de Fátima Moreira, do Ensino Médio, da escola Anita Grandi Salmon Sengés, com orientação da professora Geovana.

Além das medalhas, os alunos premiados participaram de uma Imersão Tech, que aconteceu nos dias 27 e 28 de novembro, em Curitiba. Durante o evento, os estudantes tiveram a oportunidade de visitar o Museu Oscar Niemeyer, participar de uma feira de ciências e se envolver em uma oficina de robótica, atividades que complementaram a premiação e proporcionaram um contato mais direto com as áreas da tecnologia e inovação.

Continua após a publicidade

A Maratona Tech é reconhecida por estimular o desenvolvimento de soluções criativas e tecnológicas entre os estudantes, incentivando o aprendizado e a aplicação prática do conhecimento. Os participantes demonstraram habilidades excepcionais, destacando-se em um evento que reúne talentos de escolas de todas as regiões do Brasil. A competição é uma oportunidade única para os alunos mostrarem suas capacidades e ideias inovadoras no campo da tecnologia.