Confira a lista das escolas que ofertam cursos profissionalizantes na região

Iniciar no Ensino Médio é um passo significativo para os estudantes. Entrar na última etapa da educação básica pode representar uma série de novidades para os alunos, e essas novidades se ampliam ainda mais com a oportunidade dos cursos profissionalizantes, que acabam deixando a escolha de como concluir o ensino médio ainda mais oportunista.

A busca pelos cursos profissionalizantes tem sido ampliada nos últimos anos. O pensamento de um futuro cheio de expectativas tem levado muitos estudantes do Ensino Médio a escolherem um curso específico em determinada área. Na região do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Wenceslau Braz, estes cursos variam entre Formação de Docentes, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Mecânica e Eletromecânica, Técnico em Administração e Agropecuária.

Portanto, saber quais as escolas que fornecem este tipo de especialização pode ser de grande valia no momento da matrícula ou para realizar a troca da mesma. Com isso, a reportagem da Folha listou quais as escolas da região que fornecem estes cursos, sendo elas Arapoti, Jaguariaíva, Santana do Itararé, Sengés e Wenceslau Braz.

Na cidade de Arapoti, o Colégio Estadual Rui Barbosa oferta os cursos de Técnico em Administração e Formação de Docentes, enquanto o Centro Estadual de Educação Profissional de Arapoti apresenta o curso de Técnico em Agropecuária.

Já na cidade de Jaguariaíva, as oportunidades se estendem a seis cursos profissionalizantes em cinco colégios estaduais. No Colégio Estadual Rodrigues Alves, estão disponíveis os cursos de Formação de Docentes, Técnico em Automação Industrial e Técnico em Administração. No Colégio Estadual Olavo Bilac está disponível o curso de Técnico em Eletrotécnica, enquanto no Colégio Estadual Nilo Peçanha estão disponíveis os cursos de Técnico em Mecânica e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Ainda em Jaguariaíva, estão disponíveis, no Colégio Estadual Padre José de Anchieta o curso profissionalizante de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e, no Colégio Estadual Anita Canet, o curso de Técnico em Eletromecânica.

Em Santana do Itararé, o Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco oferta o curso de Técnico em Administração. Na cidade de Sengés, o Colégio Estadual Presidente Costa e Silva apresenta o curso de Formação de Docentes enquanto o Colégio Estadual Anita Grandi Salmon oferta o curso de Técnico em Administração.

Na cidade de Wenceslau Braz, o Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná oferta os cursos de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e o curso de Formação de Docentes.

Com isso, a região oportuniza aos estudantes que ingressam no Ensino Médio neste ano, novas experiências com os cursos profissionalizantes, que podem representar o início de uma carreira futura para os alunos.