Colisão entre veículos mata motorista no Norte Pioneiro

Um homem morreu e dois jovens ficaram feridos após se envolverem em um acidente de trânsito registrado no início da tarde do último sábado (04) na rodovia PR-218 no trecho que passa por Carlópolis, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 13h00 no trecho entre Carlópolis e a divisa com Fartura, interior de São Paulo.

Segundo relatos do motorista do VW/Jetta, ele seguia no sentido Fartura a Carlópolis quando teria sido surpreendido pelo VW/Voyage que estaria atravessando a pista, não sendo possível evitar a colisão. Com o impacto, o homem de 71 anos que dirigia o segundo veículo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor do primeiro veículo, um jovem de 22 anos, e o passageiro, de 30 anos, tiveram ferimentos e foram encaminhados ao Pronto Socorro de Carlópolis.

Frente aos fatos, o local do acidente foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para realizar a perícia e recolher o corpo da vítima.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.