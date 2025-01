Homem é preso com muita maconha, cocaína e dinheiro em Siqueira Campos

Um homem foi preso com uma grande quantidade de drogas e dinheiro na manhã deste domingo (05) em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, após agredir sua companheira e ser denunciado pela sogra.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 09h00 uma mulher entrou em contato com os policiais informando que sua filha estava sendo ameaçada pelo seu convivente. A mulher ainda contou aos agentes que o suspeito tinha uma arma de fogo e uma grande quantidade de drogas em sua casa, pois havia fugido de Santo Antônio da Platina pois estava devendo a traficantes.

Diante da denúncia, os policiais foram até a residência situada a Rua Rio Grande do Norte para averiguar a situação. Em conversa com a filha da mulher, esta contou aos policiais que apenas discutiu com o companheiro e que não houve agressão, situação confirmada pelo suspeito. Indagado sobre a arma, o suspeito disse que tinha apenas uma espingarda de pressão e autorizou os policiais a realizar buscas na residência.

Continua após a publicidade

Durante as buscas, os agentes encontraram vestígios de maconha, uma espingarda e 15 munições de chumbo. Na sequência, dentro de uma cômoda, a equipe encontrou porções de maconha e mais de R$ 8 mil em dinheiro. Na sequência, com ajuda de cães farejadores, os agentes encontraram 7,7 kg da erva e 250 gramas de cocaína dentro de uma caixa de som.

Frente aos fatos, o suspeito e as drogas apreendidas foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Estima-se que o prejuízo causado ao tráfico foi de R$65.700,00.