Mais de mil veículos foram abordados durante a Operação Ano Novo da PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, na última quarta-feira (1º), a Operação Ano Novo 2024. Durante o período, que se iniciou na última sexta-feira (27), houve reforço de policiamento em todas as rodovias federais que cortam o Distrito Federal. Essa ação faz parte do programa Rodovida, que tem como objetivo reduzir a violência no trânsito e preservar vidas nas rodovias federais durante o período de férias e festividades.

Durante a Operação Ano Novo, 1.151 veículos foram fiscalizados pela PRF, e mais de 1,5 mil pessoas foram abordadas. Foram realizados 1.039 testes de alcoolemia para retirar motoristas embriagados das rodovias; desses, 17 condutores foram autuados por beber e dirigir, e um foi encaminhado à delegacia pelo crime de embriaguez ao volante.

Em comparação com a mesma operação realizada em 2023, neste ano a Operação Ano Novo registrou redução de 39,1% no número de acidentes, que caiu de 23 para 14. O número de feridos também teve redução de 61,9%, passando de 21 para 8. Já no número de mortes, enquanto em 2023 houve dois óbitos nos seis dias, neste ano houve apenas um.

Durante a operação, a PRF no DF registrou 790 autos de infração por diversas irregularidades, como ultrapassagens proibidas, não uso do cinto de segurança e transporte de crianças sem o dispositivo de retenção. Encerrada a Operação Ano Novo, o Programa Rodovida seguirá com as demais ações de segurança viária até o dia 9 de março de 2025.