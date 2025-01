Prefeito, vice e vereadores eleitos tomam posse em Jundiaí do Sul

Na última quarta-feira (01), a cidade de Jundiaí do Sul viveu um momento de grande importância para a Gestão Municipal com a posse do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores eleitos para comandarem o município durante os próximos quatro anos. A cerimônia contou com a presença de autoridades locais, amigos e familiares que prestigiaram a solenidade.

Eleitos durante as Eleições Municipais de 2024, realizadas em outubro, foram empossados o prefeito Paulo Roberto Pedro e seu vice, Gleison de Souza Alves. Durante a cerimônia de posse, Paulo Roberto fez seu primeiro discurso como prefeito de Jundiaí do Sul, expressando sua imensa gratidão por estar à frente da população jundiaiense.

“Primeiramente quero agradecer a Deus por tudo até hoje. Agradeço aos meus familiares e pela população pelo companheirismo e que escolheram acreditar em meus sonhos. Para mim, este momento é muito significativo, me sinto muito grato”, enfatizou Betinho durante seu discurso.

Além do Chefe do Executivo e do vice-prefeito, a solenidade contou com a posse dos vereadores eleitos para compor a Câmara Municipal dos Vereadores durante a próxima gestão municipal. Entre os candidatos empossados, estão Antônio Carlo Oliveira, Djalma de Oliveira, Gabriela Fernanda Morais dos Santos, Antônio Irineu Viana, Julio Cezar Raymundo, Lorena Luana Romão, Wander Fonseca, Valdir de Oliveira Marsal e Willian Vergilio.

A solenidade marcou um novo passo para o município de Jundiaí do Sul que, a partir de agora conta com uma nova Gestão Municipal e que trabalhará em prol da população nos próximos quatro anos.