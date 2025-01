Colisão entre carro e moto mata homem no Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta tirou a vida de um homem na noite desta quarta-feira (01). A situação foi registrada na rodovia PR-090 no trecho que passa por São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 20h30 e envolveu uma motocicleta Honda e um automóvel Fiat Punto. Os dois veículos transitavam em sentido contrário quando acabaram se envolvendo em uma colisão frontal.

Com a violência do impacto, o condutor da moto, um homem de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o homem de 31 anos que conduzia o automóvel não ficou ferido.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso. O corpo da vítima foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal). As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.