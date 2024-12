Acidente entre carro e moto mata brazense em Tomazina

Um grave acidente de trânsito registrado no início da tarde do domingo (29) tirou a vida de um motociclista na rodovia PR272 no trecho que passa pelo município de Tomazina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 12h30 próximo ao Posto Trevo e envolveu uma motocicleta BMW F800 e um automóvel Renault Megane.

Conforme os relatos colhidos no local, o motociclista seguia pela rodovia quando acabou atingindo o veículo que tentou cruzar em sua frente. Com isso, o homem de 53 anos que é morador do município de Wenceslau Braz teve ferimentos graves. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Tomazina e, em seguida, transferido para outra unidade, mas não resistiu e veio a óbito.

Já o motorista do Megane, um homem de 34 anos, teve ferimentos leves. Ele realizou o teste do etilômetro que resultou em positivo para o consumo de álcool sendo detido e encaminhado a delegacia da Polícia Civil de Ibaiti. A passageira não ficou ferida.

Frente aos fatos, a PRE tomou as providências cabíveis ao caso.