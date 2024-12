Dono de mercado chama a polícia após homem furtar chocolate e salame

Na última quinta-feira (26), a Polícia Militar de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná, foi acionada em um supermercado, localizado na Avenida São Paulo, onde o solicitante relatou que ocorreu um furto de alimentos na última terça-feira (23) e, devido ao período festivo, não conseguiram registrar o boletim de ocorrência.

Ao chegar no local, os policiais entraram em contato com o solicitante, que informou que, devido às câmeras de monitoramento do mercado, foi possível ver um indivíduo furtando diversas barras de chocolate e uma peça de salame.

De acordo com as imagens das câmeras de segurança, ao perceber que o local estava sendo vigiado pelas câmeras, o indivíduo saiu rapidamente do mercado. Ao sair, as imagens mostram que o indivíduo deixou cair a peça de salame, além de seu boné e um aparelho celular vermelho da marca LG, que foi coletado e apresentado para os policiais.

Continua após a publicidade

Frente aos fatos, o boletim de ocorrência foi registrado e o material apreendido foi entregue na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais pertinentes à situação.