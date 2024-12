PRF encerra Operação Natal 2024 com mais de 140 acidentes e 15 mortes no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou às 23h59 da última quarta-feira (25) a Operação Natal 2024, iniciada no último 20. Durante os seis dias de operação, a PRF registrou 15 mortes em acidentes nas rodovias federais do Paraná. Destas, 12 mortes ocorreram em acidentes que envolviam veículos de grande porte, caminhões e ônibus.

Em comparação com a operação de natal de 2023, o cenário deste feriado mantém-se estável no quantitativo de óbitos: ano passado foram registradas 10 mortes em quatro dias de operação, uma média de 2,5 mortes por dia, assim como este ano.

O potencial lesivo em acidentes de veículos de grande porte fica claro ao se comparar os números gerais: embora estejam presentes na maioria dos acidentes com óbitos, apenas 30 acidentes, do total de 142, envolveram estes acidentes.

“A grande diferença de massa nos acidentes que envolvem veículos de grande porte, resulta também em uma dissipação exacerbada de energia, que ferimentos relevantes, externos e internos, nos ocupantes dos veículos”, explica o policial rodoviário federal André Filgueira. “O envolvimento destes veículos nestes acidentes não significa que necessariamente estes foram os causadores da situação”.

A ocorrência de maior gravidade foi registrada em Paulo Frontin (PR), na BR-476, já no final da operação, no dia 25. Uma ambulância, com quatro ocupantes, colidiu transversalmente com caminhão que transitava no sentido oposto. 3 passageiros da ambulância acabaram mortos e o motorista gravemente ferido. No caminhão, os dois ocupantes tiveram lesões leves.

Foram registrados 142 acidentes durante os seis dias de operação no Paraná, resultando em 121 pessoas feridas e 15 pessoas mortas. Os acidentes com mortos estão associados a fatores humanos, como o excesso de velocidade, a falta de atenção à condução e ultrapassagens proibidas ou malsucedidas.

A principal conduta relacionada aos acidentes, o excesso de velocidade, foi foco de fiscalização da PRF no estado: 5.371 condutores foram flagrados nesta situação. Com a utilização de radares portáteis em locais identificados como de risco ou de frequente abuso de velocidade, a PRF trabalhou com dois objetivos: aplicar a previsão do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) de punir os infratores e realizar uma operação presença.

Com a ostensividade da fiscalização, a PRF busca que outros condutores repensem seus comportamentos no trânsito, praticando assim uma condução mais segura.

Durante a operação, 5.752 veículos foram abordados e fiscalizados pela PRF no Paraná. Destes, 1.751 eram veículos de grande porte. 44 pessoas foram detidas por crimes diversos, incluindo 13 pessoas detidas por crimes de trânsito.