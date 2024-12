Padrasto é flagrado se masturbando olhando para família de sua mulher

Um homem foi flagrado se masturbando enquanto observava a família de sua esposa. Além disso, ameaçou o neto da esposa de morte. A ocorrência foi registrada na tarde da quarta-feira (25) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 15h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de ameaça de morte registrada em uma residência situada ao Conjunto Fortunato Sibim. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado averiguar a situação.

No local, uma mulher de 40 anos passou a relatar que estava na área externa da casa de sua mãe quando percebeu que o seu padrasto estava observando fixamente as pessoas que ali estavam. Desconfiado, um jovem de 20 anos que é filho desta mulher foi verificar o que estava acontecendo e flagrou o suspeito se masturbando. Com isso, o homem pegou uma enxada e uma foice e começou a ameaçar o jovem de morte. Em seguida, ele fugiu do local em uma bicicleta.

Frente aos fatos, a família foi orientada quanto as providências cabíveis ao caso.